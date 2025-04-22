Скульптора Церетели похоронят в Тбилиси

Скульптора Зураба Церетели похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси, сообщило РИА Новости. В Москве состоится церемония прощания.

Информацией с агентством поделился внук скульптора Василий Церетели. Он занимает должность вице-президента Российской Академии художеств. По словам родственника художника, на территории монументального здания похоронена супруга скульптора Инесса Андроникашвили. Она ушла из жизни в 1998 году.

«Похороны будут в Дидубийском пантеоне в Грузии, где похоронена супруга», — сказал внук художника.

По данным СМИ, скульптор умер в возрасте 91 года. Его не стало в ночь на вторник, 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца.

Издание напомнило, что в Москве есть ряд объектов, при разработке которых участвовал Зураб Церетели. Он является автором памятника Петру I, который расположен на искусственном острове. Художник-монументалист представил общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор участвовал в воссоздании храма Христа Спасителя. Его имя связано с восстановлением скульптурной части бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы, который находится на Поклонной горе.

Внук художника проинформировал также, что церемония прощания с Церетели состоится в Москве. Предположительно, мероприятие состоится в храме Христа Спасителя. Ориентировочная дата — 23 апреля. Общественности предоставят более точные данные после решения некоторых организационных вопросов.

«Прощание планируется завтра. Я думаю, что это будет храм Христа Спасителя. Но как только все патриарх утвердит», — отметил собеседник РИА Новости.

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