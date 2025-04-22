Королева Норвегии попала в больницу

Королеву Норвегии Соню (Соню Харальдсон) доставили в Национальный госпиталь после появления симптомов одышки. Об этом сообщила пресс-служба королевского дома.

87-летнюю королеву эвакуировали с помощью санитарной авиации из Королевского горного шале, где она находилась на пасхальных каникулах. Известно, что в январе 2025 года королеве установили кардиостимулятор.

Королева Соня является дочерью Карла Огаста Харальдсена и Дагни Ульрихсен. Она была провозглашена королевой Норвегии в 1991 году в возрасте 53 лет. Это стало первым случаем, когда страна вновь обрела королеву с 1938 года (тогда умерла королева Мод).

Королева Соня замужем за королем Харальдом V, от которого она родила двух наследников.

Ранее издание Figaro сообщило, что Исландия и Норвегия из-за президента США Дональда Трампа начали обсуждать вступление в Европейский союз (ЕС).