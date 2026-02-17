Просекко в тесте: новый тренд от шеф‑кондитера из Подмосковья, который перевернет ваше представление о блинах

Для приготовления блинов с просекко эксперт советует подготовить такие продукты: 100 г сливок (10%), 100 мл просекко, столовую ложку тростникового сахара, 80 г муки, одно яйцо, щепотку соли и чайную ложку оливкового масла.

Затем яйца взбиваются с сахаром и солью при помощи венчика. После вливаются сливки, масса перемешивается и дополняется просекко. После добавления муки тесто быстро размешивается до исчезновения комочков, вводится масло и снова перемешивается. Блинчики выпекаются на раскаленной сковороде, слегка смазанной маслом.

«В этом рецепте столько пузырьков, сколько вы и не мечтали! А если присовокупить к готовым блинчикам фрукты и щедро полить их взбитыми сливками, получится нечто совершенно особенное», — рассказала шеф-кондитер Алена Панкратова.

Алена Панкратова рекомендует подавать блины следующим образом: блинчик украшают взбитыми сливками и ягодами, а сверху заливают приготовленным сиропом. Готовится он просто: в просекко добавляют сахар. Смесь нагревают на средней плите около трех минут. Важно, чтобы ингредиенты образовали сиропообразную смесь.

Эксперт рекомендует соблюдать все пропорции и следовать рецепту. По ее опыту, кружевные и тонкие блины получаются даже у новичков.

