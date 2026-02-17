Гастроэнтеролог из Подмосковья назвала самые полезные начинки для блинов

Гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина назвала самые полезные виды начинки для блинов на Масленицу. Рекомендации специалиста привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врача, лучше всего класть в блины нежирный творог, отварное мясо птицы, нежирную рыбу, тушеные овощи, яблочное пюре без сахара. Чтобы сделать начинку еще полезнее, можно добавить зелень.

«Идеальный блин должен содержать достаточно белка и клетчатки, чтобы не вызывать резких скачков сахара в крови и обеспечить длительную сытость», - сказала Пехотина.

В число самых вредных начинок врач включила сгущенное молоко, жирные кремы на основе сливочного масла, бекон, колбасу, майонезные заправки, соленую рыбу, маринады, большое количество сыра.

Людям с диабетом рекомендуется отказаться от варенья и сладких кремов, с гипертонией — от соленых начинок и копченостей, с повышенным холестерином — от икры и жирной сметаны.

Пожилым людям и детям лучше выбирать блины с мягкой начинкой из печеных яблок, бананов, творога, индейки — они будут легче усваиваться.

