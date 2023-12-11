Прошедшая неделя в КХЛ стала для многих команд и игроков фатальной

Интернет-портал KazanFirst проанализировал самые яркие события прошедшей недели для хоккейных игроков и команд. Можно отметить, что неделя оказалась полна на неожиданные события. Некоторые не радуют поклонников.

Таких новостей немного, поэтому лучше начать именно с них. Точнее с нее. Произошел единственный неприятный случай - легендарный игрок «Ак Барс» Дмитрий Яшкин получил серьезную травму плеча. Согласно предварительной информации, зрители не увидят его на льду в ближайшие три месяца точно.

Ожидалось, что Дмитрий Яшкин планировал играть в Санкт-Петербурге уже на ближайших выходных. Его заменил не менее легендарный Семен Дер-Аргучинцев.

Итак, переходим к хорошим новостям. Самой интригующей стала информация о том, что хоккеист Илья Ковальчук вернулся в ряды «Спартака». 22 года разлуки - и вот игрок и команда снова воссоединились.

«Последним клубом Ковальчука был омский «Авангард», в случае же со «Спартаком» не совсем понятно, какое усиление задумал клуб: укрепление на льду или же больше имиджевой составляющей? Ковальчук пропустил больше двух лет и к тому же хоккеисту на минуточку уже 40 лет - довольно солидный возраст для профессионального хоккея. Помимо этого его не особо жалуют многие фанаты «Спартака», а преданные московские болельщики и вовсе прозвали его предателем, ведь как только у Ковальчука появилась возможность «свалить» за океан, он незамедлительно это сделал, несмотря на действующий контракт со «Спартаком»», - пишет KazanFirst

В день, когда объявили о возвращении Ильи Ковальчука, войдет в историю хоккея еще и из-за того, что игра между «Спартаком» и «Динамо» закончилась проигрышем московской команды. Счет - 8:7.

И вот еще одна новость. В другой команде также было пополнение - Райли Барбер (игрок из американской команды) слаженно играл с казанским «Ак Барса». В победной раздевалке «новичок со стажем» получил свою первую тюбетейку. Его результативная игра не могла быть не замеченной поклонниками хоккея.

На этой неделе зрителей и телезрителей ожидают важные события в мире данного вида спорта - Матч звезд и Кубок Первого канала.

В День хоккея спортсмены хоккейной команды «Хорс Подольск» порадовали болельщиков. Они приготовили пиццу.