«Просят сохранять спокойствие»: жителей Кемерова предупредили об отключении сотовой связи

Во вторник, 31 марта, в Кемерове возможно кратковременное ухудшение качества сотовой связи. Горожан просят не поддаваться панике и относиться к происходящему с пониманием, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, завтра, 31 марта, в Кемерове запланированы тактико-специальные учения антитеррористической направленности. Об этом сообщили в городской администрации. Во время мероприятий не исключены незначительные перебои в работе мобильной связи.

По данным издания, к участию привлечены подразделения МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС, а также представители муниципалитета. Основная цель проводимых мероприятий — отработка взаимодействия между ведомствами и оценка их готовности к оперативному реагированию в случае угрозы общественной безопасности. Учения развернутся на территории Ленинского района.

