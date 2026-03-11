Проснулся в трусах — оказался под арестом: в Кемерове задержали директора стадиона за хищение средств

В Кемерове сотрудники управления ФСБ по Кузбассу провели оперативные мероприятия в отношении директора одного из самых известных стадионов города. Как проинформировали в ведомстве, задержание проходило по месту жительства фигуранта, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Силовики нагрянули к нему, когда мужчина еще находился в постели. В этот момент на нем не было верхней одежды — он спал в нижнем белье.

В региональном СК проинформировали, что в среду, 11 марта, суд избрал для задержанного меру пресечения. Решено, что директор стадиона «Химик» до 4 мая будет находиться под домашним арестом.

По версии следствия, граждане передавали директору средства за оплату аренды ледовой арены и проведение массовых катаний, которые директор использовал в собственных интересах. Предположительно, он похитил вверенные ему 1,5 млн руб.

По данным ведомства, в доме задержанного провели обыски. Сотрудники также посетили место его работы. У директора стадиона обнаружили 400 тыс. руб. Специалисты также изъяли документы и предметы, которые могут иметь отношение к расследованию. Меры проведены в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Присвоение, совершенное в особо крупном размере».

«Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в региональной ФСБ.

