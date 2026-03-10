Взятка в «ЖКХ-логии»: главу коммунального ведомства отправили домой
Начальник управления ЖКХ Алексина арестован по делу о взятке в 580 тыс. рублей
История с капитальным ремонтом водозаборной скважины в Алексине обернулась уголовным делом для руководителя городского ЖКХ. Чиновника задержали с поличным в тот момент, когда он получал часть оговоренной суммы прямо в чужом автомобиле. Теперь следующие два месяца он проведет под домашним арестом, пишут «Тульские известия».
Алексинский межрайонный суд избрал меру пресечения начальнику управления ЖКХ администрации города. По версии следствия, высокопоставленный коммунальщик курировал ремонт водозаборной скважины по муниципальному контракту. И решил, что его услуги по приемке работ должны оплачиваться отдельно.
Чиновник потребовал от представителя подрядной организации 580 тысяч рублей — за беспрепятственное подписание актов и общее покровительство. Подрядчик согласился, но, видимо, с тайным намерением сотрудничать с правоохранителями.
Первый транш в размере 300 тысяч рублей был передан 5 марта 2026 года. Встреча проходила в салоне автомобиля представителя фирмы. Как только деньги перекочевали в карман начальника ЖКХ, машину окружили полицейские. Задержание прошло по классической схеме — с поличным.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). 7 марта суд вынес постановление о домашнем аресте на два месяца. Пока решение не вступило в законную силу, но перспективы у фигуранта нерадостные.
Остается только гадать, успел ли подрядчик качественно отремонтировать скважину или взятка была призвана скрыть огрехи. Это предстоит выяснить следствию.
