Взятка в «ЖКХ-логии»: главу коммунального ведомства отправили домой

История с капитальным ремонтом водозаборной скважины в Алексине обернулась уголовным делом для руководителя городского ЖКХ. Чиновника задержали с поличным в тот момент, когда он получал часть оговоренной суммы прямо в чужом автомобиле. Теперь следующие два месяца он проведет под домашним арестом, пишут «Тульские известия» .

Алексинский межрайонный суд избрал меру пресечения начальнику управления ЖКХ администрации города. По версии следствия, высокопоставленный коммунальщик курировал ремонт водозаборной скважины по муниципальному контракту. И решил, что его услуги по приемке работ должны оплачиваться отдельно.

Чиновник потребовал от представителя подрядной организации 580 тысяч рублей — за беспрепятственное подписание актов и общее покровительство. Подрядчик согласился, но, видимо, с тайным намерением сотрудничать с правоохранителями.

Первый транш в размере 300 тысяч рублей был передан 5 марта 2026 года. Встреча проходила в салоне автомобиля представителя фирмы. Как только деньги перекочевали в карман начальника ЖКХ, машину окружили полицейские. Задержание прошло по классической схеме — с поличным.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). 7 марта суд вынес постановление о домашнем аресте на два месяца. Пока решение не вступило в законную силу, но перспективы у фигуранта нерадостные.

Остается только гадать, успел ли подрядчик качественно отремонтировать скважину или взятка была призвана скрыть огрехи. Это предстоит выяснить следствию.

