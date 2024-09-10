«Проспект Мира» напомнил, кто может получить отсрочку от армии

С 1 октября в России начнется осенний призыв, который будет проходить по новым правилам, сообщила prmira.ru.

Согласно законодательству РФ, отсрочку от армии могут получить некоторые категории населения. Совершеннолетние школьники, студенты очной формы обучения и аспиранты имеют право отсрочки от осеннего призыва. Также россияне, которые воспитывают братьев или сестер, не достигших 18-летнего возраста, либо ухаживают за немощными родственниками.

Мужчины, которые получили статус отца, также имеют право отсрочки в следующих случаях: воспитывают нескольких детей или маломобильных до трехлетнего возраста, а также отцы-одиночки. Кроме того, мужчины, у которых жена находится минимум на 26 неделе беременности, но вынашивает второго ребенка.

Сотрудники различных служб, например МВД, таможни, ФСИН, могут получить отсрочку, но при условии предъявления подтверждения специализированного образования. От депутатов всех форм властей документ об образовании не требуется.

Право на отсрочку есть у сотрудников аккредитованных в Минцифры IT-компаний, при нескольких условиях. Во-первых, они должны проработать в организации не менее 11 месяцев на момент получения повестки. Во-вторых, иметь высшее образование.

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