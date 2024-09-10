Следствие нашло у арестованного за взятку военкома элитную недвижимость в Москве

В распоряжении РИА Новости находятся судебные документы, согласно которым в собственности у арестованного за получения взятки военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева есть дорогостоящие объекты недвижимости.

В собственности Тригилева есть различные виды элитного имущества: движимые и недвижимые.

«Тригилев имеет действующий заграничный паспорт», — сказано в документах.

Следствие предполагает, что Тригилев получал деньги от мужчин призывного возраста для освобождения их от прохождения срочной военной службы в ВС РФ. Военный комиссар действовал с сообщниками, личности которых установлены. Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец и врач-терапевт по фамилии Аксенова оказывали содействие в незаконной выдаче справок. В них указывалось, что военнообязанный не может проходить службу по состоянию здоровья. Члены организованной группы действовали с осени 2022 года по лето 2023 год. В группу входила таже некая гражданка Семенова.

На данный момент установлено, что взятку группа лиц получила от трех человек, которым выдали фальшивые медицинские справки. В случае доказательства вины Тригилева, ему грозит от семи до 12 лет заключения в колонии.

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