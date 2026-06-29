В Раменском к новому учебному году откроют школу

В ЖК «Новые Островцы» в Раменском округе к сентябрю 2026 года достроят новую школу. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход проведения работ.

Площадь четырехэтажного учреждения составила более 12,5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 1,1 тыс. мест. В школе появятся современные просторные классы и лаборантские, общешкольные помещения, актовый зал, пищеблок со столовой, кабинеты социального педагога-психолога и логопеда-дефектолога, медицинский блок, библиотечно-информационный центр с читальным залом, два спортзала и не только.

Инспекторы зафиксировали 75% строительной готовности объекта. Рабочие завершают устройство фасадов, монтаж внутренних инженерных систем, отделочные работы и благоустройство территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.