«Простите нас»: в Новокузнецке появился необычный баннер с изображением семьи Николая II

В Новокузнецке появилась конструкция, которая привлекает внимание многих горожан. На ней изображено фото семьи Николая II. Надпись на баннере удивляет многих. Очевидец опубликовал видео в местном телеграм-канале, сообщил VSE42.Ru .

Автор поста показал, что на баннере под фото написано: «Святые Царственные Страстотерпцы, простите нас!» Священник Вячеслав Ланский в беседе с VSE42.Ru предположил, что вывеску разместило частное лицо, имя которого неизвестно.

Священнослужитель отметил, что Николай II и его близкие родственники с точки зрения Церкви — святые. Они прославлены в чине страстотерпцев.

«Поводом стала их христианская кончина: истязание и смерть они встретили, твердо уповая на Бога. Это было следствием их жизненного выбора и стремления к православному образу жизни», — пояснил Вячеслав Ланский.

Священнослужитель высказал мнение, что после гибели царской семьи в истории России произошли события, которые не только изменили систему, но и остались в сердцах многих людей. Отклики тех тяжелых времен доходят и до современников. Резкая смена идеология, репрессии, междоусобная война и кардинальная смена устоев — все это, по мнению священника, до сих пор болезненно отзывается у людей.

Священнослужитель высказал мнение, что даже по прошествии ста лет вопрос о том, какой вред наносит России предательство национальных интересов, продолжает волновать умы и души множества соотечественников.

