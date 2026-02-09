«Просто как две капли воды»: в чертах лица замглавы округа Подмосковья заметили схожесть с известным актером

Авторы телеграм-канала в Богородском городском округе высказали мнение, что заместитель главы администрации городского округа Электросталь Владимир Денисов имеет схожие черты лица с актером Игорем Верником, сообщил REGIONS.

Авторы высказали мнение, что в каждом городе можно встретить людей, которые похожи друг на друга. Они посоветовали понаблюдать за окружающими.

«Просто как две капли воды! Их сходство — еще один пример того, как среди людей, связанных с нашим краем, можно встретить удивительных двойников знаменитостей», — написали авторы публикации.

Блогеры отметили, что практически в любом населенном пункте округа можно встретить людей, чьи черты лица удивительным образом напоминают известных актеров, политиков или спортсменов. При этом Богородский край исторически является местом, где родились и выросли многие знаменитые личности.

Среди них — революционный деятель Виктор Ногин, основоположник отечественной судебной психиатрии Владимир Сербский, министр иностранных дел России Сергей Лавров и его родители, а также множество других выдающихся деятелей, оставивших свой след в истории страны или работающих ради блага Родины сейчас.

Фото: [ REGIONS ]

