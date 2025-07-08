«Просто неуважение»: кузбассовцы осудили подростков за поведение на кладбище

Кузбасские подростки посетили кемеровское кладбище и поделились в социальных сетях, как провели время. Некоторые кадры возмутили жителей региона, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, кузбассовцы обсуждают особенности времяпровождения подростков в соцсетях. В мессенджерах появились фото и видео. Так, подростки пришли на кладбище и устроили на фоне могил фотосессию. Они обнимались и целовались. На видео зафиксирован момент, как ребята прогуливаются по тропинкам кладбища. Подобный досуг оценил не каждый подписчик.

«Просто неуважение, наверно, в плане того, что место совсем не для фоток», — пишет один из подписчиков телеграм-канала, где была опубликована запись с фото и видео.

По данным издания, особенно критику вызвало видео, на котором девушка отрывает табличку. Автор поста прокомментировал кадры. Он отметил, что табличка с планом эвакуации в случае ЧП была прикреплена к забору кладбища в Кемерово напротив торгового центра. У девушки не с первого раза получилось оторвать табличку. Она сделала несколько резких движений. Табличку ребята забрали с собой. Кузбассовцы в социальных сетях призвали не превращать место памяти людей в развлекательный центр. Инцидент с табличкой многие назвали хулиганством.

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