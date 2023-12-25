«Просто подвиг»: Матвиенко поблагодарила РЭЦ за поддержку бизнеса и рост экспорта

Валентина Матвиенко пояснила, что только при условии развитого экспорта можно успешно развивать внешнюю экономику и сотрудничество с другими странами.

«В тех условиях, в которых мы работаем — это просто подвиг, и только Россия, наверное, могла такой подвиг совершить, ещё раз подтвердив, какой у нас огромный потенциал.», - рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации отметила, что бизнесмены совместно с правительством уже выполнили большой объем работы. При необходимости правительство РФ готово и дальше оказывать поддержку любого плана, например, внесение правок в действующие законодательные акты.

Валентина Матвиенко отметила, что Совет Федерации находится в постоянном контакте со всеми регионами РФ, представители которых положительно оценивают поддержку РЭЦ.

«Очень ценят эту работу: она важна особенно сейчас в тех условиях, в которых мы находимся. Знаю, что вы уже такой большой опыт наработали в контактах с зарубежными партнёрами, и экспортный потенциал наш не снижается, он двигается", - сказала Матвиенко на встрече с главой РЭЦ Вероникой Никишиной.

Валентина Матвиенко выразила слова благодарности РЭЦ за организацию Евразийского женского форума. В ближайшее время мероприятие проведут уже в четвертый раз.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала государственных деятелей отказываться от иностранных слов, заменяя их русскими аналогами.