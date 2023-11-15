Матвиенко потребовала от госчиновников раз и навсегда отказаться от слов модератор, дедлайн и кофебрейк

Государственные служащие и иные представители органов публичной власти в РФ не должны использовать в своей официальной речи иностранные слова, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она посетовала, что иностранные неологизмы буквально наводнили русский язык, который теряет свою идентичность на фоне систематических заимствований, информирует ТАСС. Матвиенко призвала бороться с этим негативным явлением в родной речи на всех уровнях.

«Такие термины, как модератор — ведущий, дедлайн — срок исполнения, кофебрейк — понятно, что перерыв, ряд других, в большинстве случаев выглядят совершенно неуместно. Вот с этим, действительно, нужно спокойно бороться», — заявила Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила снова объявить в России Год семьи в качестве одной из мер по поддержке демографии в стране.