«Просто психанула»: бурную критику вызвал в соцсетях поступок россиянки
В Кемерове женщина бросила мусор у цветочного магазина в 20 метрах от мусорника
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Камера видеонаблюдения зафиксировала инцидент, который произошел в Кемерово, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Поступок женщины вызвал критику многих горожан.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как по улице шла женщина. Она сделала несколько шагов и будто задумалась. Горожанка посмотрела по сторонам и вернулась немного назад. Прохожая оставила возле здания магазина пакет с мусором. Она аккуратно поправила его, чтобы он не упал, и продолжила свой путь следования.
Видео опубликовали в местном телеграм-канале. Инициатором стали сотрудники цветочного магазина, у стен которого горожанка оставила необычный «подарок». В комментариях выяснилось, что примерно в 20 метрах от магазина находятся мусорные баки. Сотрудники допустили, что женщина могла спешить. Они призвали горожан к бдительности.
«Просим всех быть сознательнее! За таким поведением следит не только камера, но и наши дети, которые берут с нас пример», — пишет автор жалобы.
Пользователи положительно оценили действия сотрудников магазина и категорически осудили поступок женщины. Некоторые комментаторы отметили важность сортировки мусора. Анонимный пользователь назвал горожанку бесстыжей.
«Женщина просто психанула», — предположила одна из комментаторок.
Некоторые пользователи призвали установить личность женщины.
