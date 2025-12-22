«Просто психанула»: бурную критику вызвал в соцсетях поступок россиянки

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как по улице шла женщина. Она сделала несколько шагов и будто задумалась. Горожанка посмотрела по сторонам и вернулась немного назад. Прохожая оставила возле здания магазина пакет с мусором. Она аккуратно поправила его, чтобы он не упал, и продолжила свой путь следования.

Видео опубликовали в местном телеграм-канале. Инициатором стали сотрудники цветочного магазина, у стен которого горожанка оставила необычный «подарок». В комментариях выяснилось, что примерно в 20 метрах от магазина находятся мусорные баки. Сотрудники допустили, что женщина могла спешить. Они призвали горожан к бдительности.

«Просим всех быть сознательнее! За таким поведением следит не только камера, но и наши дети, которые берут с нас пример», — пишет автор жалобы.

Пользователи положительно оценили действия сотрудников магазина и категорически осудили поступок женщины. Некоторые комментаторы отметили важность сортировки мусора. Анонимный пользователь назвал горожанку бесстыжей.

«Женщина просто психанула», — предположила одна из комментаторок.

Некоторые пользователи призвали установить личность женщины.

