Протестующие фермеры заблокировали молдавско-румынскую границу

Представитель ассоциации «Сила фермеров» Ион Плэмэдялэ рассказал РИА Новости , что в Молдавии протестующие заблокировали границу с Румынией на одном из КПП.

Спикер рассказал, что акция была спонтанной, но не масштабной. Примерно 30 тракторов перекрыли участок дороги у пограничного поста, чтобы движение в сторону Румынии было невозможным. Организатором протестной кампании стали фермеры Молдавии.

«Фермеры из нескольких районов республики заблокировали дорогу недалеко от КПП Леушены, где-то 30-35 тракторов минут на 30 перекрыли движение», — сообщил РИА Новости представитель ассоциации «Сила фермеров» Ион Плэмэдялэ.

Причина протестов — отсутствие денег у фермеров. Материальные проблемы не позволяют им приступить к весенним работам. Ранее представители агропромышленной отрасли устраивали масштабные акции с целью обращения внимания правительства на проблему. Власть бездействует, считают местные фермеры. Они призывают продолжить бойкот и перекрыть трассы.

Фермеры уверены, что власти также должны запретить транзит зерна и масличных культур с территории Украины. Из-за этого дороги Молдавии перегружены, поэтому фермеры испытывают сложности. В качестве альтернативы они предлагают правительству разрешить Украине пользоваться железнодорожным транспортом, освободив автомобильные трассы.

Забастовки фермеров проходят не только в Молдавии, но и во многих странах Европы. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен считает, что в этом виновата Россия.