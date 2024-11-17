Протестующие в Абхазии разожгли костер во дворе администрации президента

В субботу, 16 ноября, протестующие разожгли костер во дворе администрации президента в Абхазии, сообщили РИА Новости.

Протестующие разожгли костер для того, чтобы согреться. Они установили во дворе администрации президента бочки, наполнили их бумагой и дровами, а после подожгли. Люди также подготовили запасные дрова. Корреспондент РИА Новости находился возле здания администрации президента Абхазии и оценил ситуацию как спокойную. В окрестностях территории сотрудников правоохранительных органов не было. Сами протестанты также проявляли спокойствие.

Собравшиеся люди выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Правительство перенесло рассмотрение законопроекта на следующую рабочую неделю. Протестующие заявили, что не намерены расходиться. Правительство поясняет, что у республики нет материальной возможности восстанавливать объекты. Закон позволит россиянам инвестировать различные проекты.

Закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов» был принят в Москве 30 октября. Он также вызвал критику среди некоторой части населения. Акции протеста начались в столице республики. Оппозиционеры заблокировали проезд. 12 ноября ситуация в городе стабилизировалась. Акции протеста прекратились.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии готов подать в отставку, если оппозиционеры покинуть здание правительства.