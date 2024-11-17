Протестующие в Абхазии вернули «Урал» и ГАЗ Минобороны республики

Оппозиция Абхазии предложила, чтобы техника, принадлежащая Минобороны республики, была возвращена на место постоянной дислокации. И.о. министра обороны Беслан Цвижба рассказал, что технику вывезли из Сухума, сообщил ТАСС.

В пятницу, 15 ноября, грузовые автомобили Минобороны Абхазии были направлены в Сухум к комплексу правительственных зданий. Теперь шесть грузовиков ГАЗ и три «Урала» возвращаются в место постоянной дислокации. Они были установлены на Набережной Махаджиров и вблизи административных зданий в связи с акицей протеста.

Во время митингов протестующие смогли завладеть одним из грузовиков со спущенными колесами. Они завели «Урал», не имея ключей. При помощи автомобиля протестующие сумели прорвать ограждение. Один из лидеров оппозиции Леван Микаа заявил, что он и его единомышленники больше не позволят Минобороны выделять военную технику для решения любых внутриполитических вопросов.

«Мы пригласили и.о. министра обороны Беслана Цвижбу и замминистра Нодара Авидзбу и сказали, что техника должна служить обеспечению безопасности страны и стоять там, где ей положено», — сказал ТАСС один из лидеров оппозиции Леван Микаа.

Согласно данным агентства, сейчас ситуация в республике спокойная. Митингующие по-прежнему находятся у администрации президента, но их немного. Люди ведут себя спокойно.

Ранее сообщалось, что протестующие в Абхазии разожгли костер во дворе администрации президента.