Процесс остановки самого вредного производства ЧЭМК назвали историческим событием

На Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) запустили процесс полной остановки самого вредного производства на предприятии, сообщил телеграм-канал правительства Челябинской области.

В сообщении указано, что в мероприятии принял участие губернатор региона Алексей Текслер. Процесс остановки самого экологически небезопасного электродного производства в Челябинске назвали историческим событием. Полная остановка произойдет через 67 дней. Процесс запущен в рамках выполнения поручения президента России.

По данным регионального правительства, сотрудники, которые работали на предприятии, не потеряют заработок. Они будут переведены в другие подразделения. В сообщении указано, что процесс остановки положительно отразится на тенденции снижения выбросов в атмосферный воздух региона.

В своем телеграм-канале губернатор Алексей Текслер уточнил, что работа проходит согласно ранее согласованному графику. Он отметил, что работа предприятия внесла большой вклад в развитие города. Однако сейчас важно следовать современным тенденциям и серьезно уделять внимание вопросам экологической безопасности. Процесс остановки проходит последовательно. На его полную реализацию из-за необходимости соблюдения ряда технологических норм потребуется около двух месяцев.

«С инициативой завершения работы электродного производства я обратился к президенту России, и Владимир Владимирович инициативу поддержал, дал соответствующее поручение. Это историческое событие для Челябинска и его жителей, экологии города», — написал губернатор Текслер.

Ранее сообщалось, что на заводе погибшего две недели назад соучредителя скончались двое рабочих.