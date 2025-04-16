На заводе погибшего две недели назад соучредителя Избрехта скончались двое рабочих

На новом сульфидном производстве компании «Доминат» в Челябинской области произошла трагедия — погибли двое рабочих. Об этом сообщил портал 74.RU со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Инцидент в Красноармейском районе произошел утром 16 апреля в ходе пусконаладочных работ на производственном узле. Погибшими оказались сотрудник подрядной организации и работник самого предприятия.

По предварительным данным, на одном из производственных узлов возникла нештатная ситуация, приведшая к летальному исходу. Работники получили травмы, несовместимые с жизнью.

Отмечается, что точные причины и обстоятельства гибели людей будут установлены в ходе проверки надзорными органами. Руководство компании «Доминат» выразило глубокие соболезнования семьям погибших и сообщило о готовности оказать необходимую помощь.

Завод, на котором произошла трагедия, представляет собой первый в России производственный комплекс по выпуску сульфида натрия, построенный компанией «Доминат». Для возведения объекта было получено финансирование в рамках региональной промышленной ипотеки от Фонда развития промышленности Челябинской области, а общая стоимость проекта оценивалась в 291,7 млн руб.

Компания «Доминат» была зарегистрирована в 2021 году и специализируется на производстве неорганических химических веществ. Сооснователем компании является Андрей Козицын, который контролирует 40% акций, в то время как Игорь Кудряшкин и Павел Избрехт владеют по 30%. При этом за 2023 год компания заявила о нулевой выручке и убытках в размере 182 тыс. руб.

Примечательно, что 1 апреля стало известно о гибели Избрехта. Отмечалось, что 46-летний директор Челябинского цинкового завода скончался в результате несчастного случая в стрелковом клубе.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области спасли двух горняков после обрушения на шахте «Садкинская».