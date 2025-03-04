Провалившийся на 10 метров под землю нижегородец рассказал, как боролся за жизнь

Нижегородец, который провалился под землю на 10 метров, рассказал о своих переживаниях, сообщил newsnn.ru.

По данным МЧС России, инцидент произошел 13 февраля. Спасатели достали 30-летнего мужчину. Он провалился под землю на глубину около 10 метров. Причина — обвал почвы. Мужчина рассказал, что в тот день хотел сократить путь на работу.

«Я шел на работу и решил сократить дорогу — место хоженое, никаких ям или ограждений не было. Поток людей там был постоянно, видимо, я стал последней каплей», — рассказал NewsNN Сергей.

Мужчина рассказал, что во время падения пытался захватится за что-то руками, но такой возможности у него не было. Он помнит, что сначала упал на пластиковые трубы, которые находятся на уровне двух метров под землей. От удара он отлетел в сторону. В следующий момент мужчина почувствовал, что оказался в воде.

«Меня стало сносить в канализационный коллектор. И тут уже началась борьба за жизнь: я начал цепляться, но меня сносило течением, становилось все темнее и темнее», — вспоминает нижегородец.

Мужчина рассказал, что ему удалось вернуться на то место, куда он упал. Однако следом последовал обвал. Его полностью завалило грунтом. Он не мог полноценно дышать. Ему снова удалось выбраться. Мужчина рассказал, что связь на такой глубине не ловила. Он решил звать на помощь прохожих. Собеседник NewsNN отметил, что кричал около 20 минут. Предположительно, первым крики услышал мальчик Егор, который позвал на помощь маму. В больницу мужчине пришлось обращаться два раза. Сначала медики забрали его для осмотра сразу после спасения.

«Мне был поставлен диагноз: «сотрясение головного мозга, ушибы правой части туловища и коленного сустава, повреждение мениска», — рассказал пострадавший.

На следующий день, со слов пострадавшего, он снова попал в больницу, но уже с норовирусом. Мужчина предполагает, что глотнул воду из коллектора. Нижегородец рассказал, что все время думал о своей четырехмесячной дочери и супруге.

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