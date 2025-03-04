СК Кузбасса разбирается в причинах падения снежной крепости на ребенка на Масленице

Сотрудники регионального Следственного управления СК начали проверку после сообщений о падении части снежной крепости на девочку в «Томской писанице» в Кузбассе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В СК сообщили, что сотрудники инициировали проведение доследственной проверки. Издание напомнило, что инцидент произошел 2 марта во время массового празднования Масленицы. Мероприятие проходило в музее-заповеднике «Томская писаница». Горожанам предложили принять участие в традиционном для масленичных гуляний конкурсе — взятие снежной крепости. Во время игры на ребенка упал кусок снежной крепости.

Источник Сибдепо сообщил, что на месте происшествия дежурила бригада скорой помощи. Медики сразу осмотрели девочку. Серьезных травм выявлено не было, поэтому в госпитализации необходимости не было. По данным издания, в соцсетях распространяли недостоверную информацию. Писали, что ребенка забрали на «скорой» в тяжелом состоянии в реанимацию.

В СК намерены проверить, соблюдали ли организаторы мероприятия все необходимые меры безопасности.

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