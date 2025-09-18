Проверить воду и очистить берег: 18 сентября празднуют Всемирный день мониторинга воды

По информации экспертов, инициатива нацелена на решение двух ключевых задач. Во-первых, повышение уровня информированности граждан о критическом состоянии водных ресурсов. Во-вторых, мотивацию к активным действиям по их сохранению. Речь идет о защите рек, озер, морей и океанов от загрязнения. По мнению специалистов, это является одной из наиболее актуальных проблем современности.

По данным издания, акция объединяет усилия активистов, ученых и простых жителей по всему миру. Участникам предлагают детальнее изучить вопросы, связанные с качеством питьевой воды и состоянием местных водоемов. У мероприятия есть и практический аспект: каждый гражданин вправе внести реальный вклад. Согласно информации организаторов, даже простые действия могут иметь значительный эффект: проведение самостоятельных тестов основных показателей воды, участие в очистке береговых линий или распространение достоверной информации в социальных сетях.

«Главная цель — повысить осведомленность общества о проблемах этих ресурсов планеты и призвать принять участие в их защите от загрязнения», — сообщил sovainfo.ru.

По мнению экспертов, устойчивое развитие человечества напрямую зависит от ответственного отношения к водным ресурсам.

