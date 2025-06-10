Проверяли каждый уголок: в Кузбассе найден пропавший восьмилетний ребенок

Восьмилетний мальчик, который вечером понедельника, 9 июня, ушел гулять и не вернулся домой, найден, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, об обнаружении ученика первого класса в своем телеграм-канале проинформировал глава Анжеро-Судженского городского округа Дмитрий Ажичаков. Он написал, что состояние здоровья ребенка удовлетворительное.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в своем телеграм-канале сообщил, что волонтеры обыскивали каждый уголок во время поиска ребенка. Заявка о пропаже поступила около 12 ночи. Уже через три часа первые поисковые бригады начали исследовать территорию. Общественники и правоохранители проверяли все заброшенные дома. При возможности собирали данные с камер видеонаблюдения. Волонтеры расклеивали ориентировки с указанием особых примет. Общественники вели поиски в круглосуточном режиме без массовых перерывов.

«В поиске принимают участие 127 человек, в числе которых добровольцы отряда, родственники, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, неравнодушные местные жители», — сообщили волонтеры.

В полиции Кузбасса проинформировали, что найти ребенка удалось благодаря бдительности местного жителя. Он подошел к правоохранителям и сообщил, в какую сторону уходил школьник. После этого ребенок был быстро найден. Полицейские поблагодарили каждого неравнодушного жителя за помощь.

Ранее сообщалось, что во время подъема в гору в Кузбассе потерялся шестилетний мальчик из Подмосковья, приехавший к папе на время летних каникул.