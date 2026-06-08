«Надеюсь, в следующем году»: известный режиссер Эмир Кустурица хочет стать гражданином РФ в 2027 году

Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица, известный по фильмам «Жизнь как чудо» и «Время цыган», вновь заговорил о получении российского гражданства. В интервью ТАСС он заявил , что планирует сделать это в 2027 году.

Кустурица также поделился творческими планами. Он намерен снять фильм о легендарном российском хоккеисте Александре Овечкине. По словам режиссера, сейчас в киноиндустрии растет конкуренция, и важно создавать «сильные и честные проекты».

Напомним, что осенью 2025 года Кустурица уже упоминал о желании получить российский паспорт. Тогда он говорил, что займется этим вопросом после завершения съемок фильма «Последний срок». Эта картина будет снята по мотивам повести русского писателя Валентина Распутина. Съемки пройдут в Сербии.

Похоже, связь Кустурицы с Россией становится все крепче: и творчески, и юридически. Поклонники режиссера с нетерпением ждут новых проектов и надеются, что вопрос с гражданством решится успешно.

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