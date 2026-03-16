Проверка лопатой и санитарная обрезка: как подготовить дачу к новому сезону в раннюю весну

Кандидат сельскохозяйственных наук, агроном-консультант центра садоводства Александр Кузнецов не советует откладывать первую поездку на дачный участок на майские праздники, сообщил nashgorod.ru. Подготавливать территорию для нового сезона можно уже в марте.

«В Тюменской области первые работы на даче можно начинать уже в конце марта или начале апреля — сразу после схода снега», — рассказал «Нашему городу» агроном.

Эксперт высказал мнение, что уже в марте или начале апреля можно начинать работы на дачном участке. Первое, с чего рекомендовано начать, — с осмотра территории: проверить заборы, теплицы и хозяйственные постройки, собрать мусор. Период ранней весны прекрасно подходит для санитарной обрезки деревьев. Кроме того, можно провести первую обработку растений.

«Это помогает защитить сад от болезней и вредителей», — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что работа с почвой начинается после ее просыхания. Достаточно один раз втыкнуть лопату в землю, чтобы определить время дальнейших работ. Если почва еще прилипает к поверхности, значит, она еще не просохла. В апреле агроном советует дачникам готовить теплицы и грядки к новому сезону.

«Нужно дождаться, когда земля станет рыхлой и рассыпчатой», — пояснил агроном.

Эксперт Кузнецов считает, что некоторые дачники пропускают работы в периоды ранней весны, что позволяет вредителям в дальнейшем наносить вред урожаю. В начале мая во многих регионах РФ можно приступать к первой высадке растений.

