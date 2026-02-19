Проверка на полиграфе и 5 млн руб.: российский бизнесмен готов заплатить за информацию о поджоге своего дома

Карельский предприниматель Евгений Михеев на странице в социальной сети проинформировал о вознаграждении в размере 5 млн руб. за информацию о причастных к поджогу его дома в элитном поселке Прионежского района, сообщил karelinform.ru.

По информации издания, дом владельца магазина «ЦСК» Михеева загорелся осенью 2025 года. Пожар начался ранним утром. Огонь повредил третий этаж и крышу. Предприниматель был уверен, что здание подожгли умышленно.

Карельский предприниматель тогда также заявил, что один раз охрана уже успела среагировать на умышленный поджог. Серьезных последствий избежать удалось. Евгений Михеев предположил, что во второй раз злоумышленник действовал иначе: он мог изнутри дома вывести из строя систему пожаротушения.

Теперь предприниматель обратился в соцсети к лицам, которые могут быть причастны к поджогу. Он предупредил, что данные информатора будут проверены на полиграфе. Бизнесмен предупредил, что к исполнителю претензий не будет. Задача — узнать фамилию заказчика. КарелИнформ предоставил скрин сообщения.

«Посредники, решайте свои проблемы сами», — написано на странице в соцсети.

