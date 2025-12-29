Проверка срока годности и запрет детям: простые правила превратят новогодний салют из опасности в праздник

Администрация Новокузнецка разрешила использование пиротехники в новогоднюю ночь, но исключительно на специально отведенных для этого площадках. Для каждого района города определены конкретные локации, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В мэрии подчеркнули, что использовать пиротехнику можно не ближе 50 метров от любых строений. Ответственность за запуск несут только взрослые. Хранить изделия необходимо в сухом, недоступном для детей месте, вдали от источников тепла.

Перед применением обязательно нужно проверять срок годности и целостность упаковки, строго следовать инструкции производителя и ни в коем случае не пытаться повторно запустить не сработавшее изделие. Эти меры, по словам властей, позволят сделать праздник ярким и безопасным.

Юрист Юрий Капштык предупредил, что правила запуска фейерверков важно соблюдать в любом регионе. По словам специалиста, за запуск петард и фейерверков в неподходящее время или же в неположенных местах можно получить административный штраф в размере до 3 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в целях безопасности россиянам рекомендуют в ночь на 1 января не открывать окна.