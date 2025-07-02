Туристка из России потеряла сознание в Египте после «Бабл ти»

В Египте российская путешественница потеряла сознание, предположительно, из-за выпитого напитка «Бабл ти». Сотрудники отеля вынесли ее с пляжа на носилках.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, инцидент произошел во время семейного отдыха в пятизвездочном отеле Sultan Gardens Resort. Во время прогулки по Шарм-эль-Шейху супруги приобрели для своего ребенка фруктовый «Бабл ти» с добавлением шариков. Ребенок, попробовав напиток, отказался от него, посчитав вкус неприятным, и передал его матери. Женщина, не желая выбрасывать напиток, решила его допить.

Вскоре после этого ей стало нехорошо. Уже находясь на пляже, она внезапно почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Ребенок позвал отца, и женщина потеряла сознание, упав прямо на мужа. Присутствующие на пляже вызвали сотрудников отеля для оказания помощи. Женщину доставили в медицинский кабинет при отеле, где ей была оказана медицинская помощь в виде внутривенной капельницы.

В настоящее время состояние туристки стабилизировалось и она продолжает свой отпуск. Однако от употребления «Бабл ти» в дальнейшем она отказалась, полагая, что именно этот напиток стал причиной ее потери сознания.

Ранее сообщалось, что Турция депортировала семейную пару с двумя детьми из России из-за украденной сумки.