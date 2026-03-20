Прожиточный минимум и понижающий коэффициент: как рассчитывают размер компенсации за свет и воду в Подмосковье

В 2026 году жители Подмосковья могут рассчитывать на расширенные льготы и субсидии по оплате коммунальных услуг — в первую очередь за свет и воду. Часть мер поддержки полагается льготным категориям, другие предоставляются в виде субсидий, если платежки становятся непосильными для семейного бюджета. О нюансах системы REGIONS рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Все льготы предоставляются в пределах нормативов потребления. При разумном расходе ресурсов поддержка для семьи становится максимально ощутимой», — пояснили REGIONS в министерстве.

По информации ведомства, в регионе сохранены все ключевые льготные категории. Многодетные семьи получают 30% компенсации расходов на коммуналку по федеральному минимуму, но в Подмосковье размер поддержки может доходить до 50%.

По данным министерства, инвалиды всех групп, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий и чернобыльцы имеют право на 50% компенсации оплаты жилья и коммунальных услуг. Столько же получают ветераны труда (после выхода на пенсию), труженики тыла и реабилитированные.

Особый блок — педагоги, медики и ветеринары в сельской местности: им компенсируют от 50% до 100% расходов за жилье, отопление и электроэнергию по нормативам, отметили в ведомстве. Фактически за свет в пределах установленного объема такие специалисты могут почти не платить.

«Задача региона — чтобы базовые коммунальные платежи были посильны тем, кто особенно нуждается в поддержке», — подчеркнули в ведомстве.

Неработающие пенсионеры получают льготы на вывоз мусора и капремонт: после 70 лет компенсация по этим статьям составляет 50%, после 80 — 100%. Одиноким неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума компенсируют 100% затрат на содержание и наем жилья. Героям России и СССР, Героям Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы государство практически полностью закрывает оплату жилья и коммунальных услуг в пределах нормативов.

