Прыжки по сугробам у цирка: полуголый россиянин ворвался на ночную трассу

Ночная погоня за полуобнаженным мужчиной произошла в центре Новокузнецка. Инцидент попал на видео в соцсетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации очевидцев, около 23:00 у здания цирка появился практически раздетый мужчина, на котором были только штаны. Он выбежал на проезжую часть улицы Кирова, увеличивая своим появлением риски создания аварийной ситуации.

Сообщается, что мужчина бросался под колеса автомобилей, хватал проезжающие иномарки, из-за чего водителям приходилось экстренно тормозить. На вызов оперативно прибыли экипажи ДПС и скорая помощь.

Первое время задержать его не удавалось: мужчина отчаянно убегал от сотрудников, прыгая по сугробам. В итоге полицейским и медикам совместными усилиями удалось его окружить и задержать. Россиянина взяли под руки и доставили в машину скорой помощи для осмотра.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины неадекватного поведения горожанина.

