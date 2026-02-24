Прыжки в сугробе и охота на грызунов: кто на самом деле попал в объектив на горнолыжном курорте в Балашихе

На горнолыжном курорте «Лисья гора» в Балашихе отдыхающие заметили зверька, который радовался снегу. Видео появилось в местном телеграм-канале, сообщил REGIONS. Некоторые предположили, что необычный гость просто не мог выбраться из сугроба. Биолог и натуралист Екатерина Авсеева успокоила переживающих россиян.

По информации издания, в кадр попала куница. Она радовалась высоким сугробам. Некоторые пользователи оказались более рациональными. Они предположили, что зверек вышел на охоту, ведь под снегом могут прятаться грызуны.

Нашлись те комментаторы, кто был обеспокоен состоянием зверька. Пользователи предположили, что куница не могла выбраться из снежного плена. Эксперт Авсеева отметила, что куница — типичный представитель подмосковной фауны, поэтому зверь приспособлен к жизни в местных лесах в любое время года.

«В Московской области распространены два вида куниц: лесная и каменная. Каменную отличает ярко выраженное горловое пятно, у лесной оно бледное или его может не быть вовсе. Их численность в Подмосковье невелика, но при этом популяция достаточно устойчива. В любом случае, если зверек здоров, то беспокоиться о его благополучии, а тем более подкармливать, не стоит», — рассказала Авсеева.

Исключение, когда стоит проявить бдительность, — это встреча раненого животного. Пытаться помочь ему самостоятельно не стоит. Лучшим решением будет звонок в экстренную службу по номеру 112. Также о появлении дикого зверя в городской черте можно сообщить специалистам национального парка «Лосиный остров» по телефону 7 (495) 323-88-85.

