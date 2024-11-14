Психиатр-нарколог Тарасов развеял пять популярных мифов об алкоголе

Эксперт опроверг распространенное мнение, что алкоголь помогает согреться и способствует скорейшему выздоровлению при простуде. Ощущение тепла, действительно, возникает при употреблении спиртных напитков. В частности, расширяются сосуды и увеличивается кровоснабжение органов. Однако тело начинает остывать намного быстрее, чем обычно.

Нарколог Тарасов также отметил, что мужчины и женщины одинаково поддаются лечению алкоголизма. Женский алкоголизм неизлечим — такое утверждение не соответствует реальности. Однако у женщин заболевание может протекать в более тяжелой форме.

«Употреблять спиртное на пустой желудок — не лучший вариант, а жирная и белковая пища снижает способность печени перерабатывать алкоголь. Так что на столе должны присутствовать овощи, фрукты, ягоды и мед», — нарколог опроверг миф о том, что если алкоголь не закусывать, то человек быстрее опьянеет.

Алкоголь улучшает сон — еще один распространенный миф. Однако эксперт уточнил, что человек, действительно, крепче засыпает, при этом нарушается ритм глубокого сна. Он считается один из самых важных для работы организма.

Значение не имеет, будет человек понижать или повышать градус. Эффект одинаковый. Если выпить много, то на утро придется страдать из-за неприятных ощущений. В каждом напитке содержится этанол. По сути, чередуются дозы его содержания.

Ранее сообщалось, что Минздрав поддержал инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя.