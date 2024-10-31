Минздрав поддержал инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя

Злоупотребление алкоголем способствует возникновению хронических заболеваний и преждевременной смерти. Таким образом, концептуальная поддержка инициатив регионов, направленных на ограничение продажи алкоголя, оправдана, отметил Виктор Зыков, заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении, передает РИА Новости.

«Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя. Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности, в том числе — от внешних причин», — сказал Зыков.

Он также подчеркнул, что согласно данным мониторинга, существует прямая зависимость между уровнем потребления алкоголя на душу населения и показателями смертности в различных регионах.

В настоящее время региональные власти наделены полномочиями вводить дополнительные ограничения на продажу спиртных напитков на своих территориях.

Напомним, что губернатор Вологодской области, Георгий Филимонов, сообщал о планах ограничения продажи алкоголя по будням на два часа — с 12.00 до 14.00, при этом в выходные и праздники режим торговли останется без изменений.

Позднее депутаты и собрания Санкт-Петербурга также начали рассматривать меры по ограничению продажи алкоголя.

Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, раскритиковал инициативу ограничения продажи алкогольных напитков в России.

По его словам, в случае подобного резкого запрета люди внезапно не осознают пагубность воздействия водки или пивного пойла на организм. Напротив, возникнет острое непонимание и агрессия.