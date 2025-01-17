Психиатр пояснил, что могло побудить нижегородца убить жену и дочку

Подозреваемый в убийстве супруги и полуторагодовалой дочери нижегородец мог находиться под воздействием галлюциногенов. Таким мнением поделились знакомые семьи. Клинический психолог Роман Возный рассказал, насколько такие предположения реалистичны, сообщил newsnn.ru.

Эксперт обратил внимание на то, что в последнее время многие блогеры рассказывают об употреблении галлюциногенных грибов. Они рассказывают, что получают какие-то необычные эмоции. Психолог Возный допустил, что подозреваемый в убийстве мог заинтересоваться этой информацией. Кроме того, в интернете появилось много рекламы микродозинга — употребления мухоморов в небольших дозах.

«Употребление психоактивных веществ вызвало у него острый психоз, появилось бредовое расстройство. И непонятно, что ему там показалось, и контролировать себя, естественно, в этот момент человек никак не может», — пояснил Возный.

Ni Mash сообщил, что нижегородец выкладывал в социальных сетях видео, на которых показывал процесс сборки мухоморов. По данным канала, у мужчины были долги в размере около 5 млн руб. В последнее время его родных беспокоили кредиторы. Эксперт Возный отметил, что если данная информация достоверная, то у мужчины на фоне проблем мог развиться психоз. В случае употребления каких-либо препаратов контролировать сознание было невозможно.

«Может быть, звонили коллекторы или люди, которым он должен деньги. Такое, к сожалению, бывает», — заключил Возный.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве жены и дочки соседи считали хорошим человеком.