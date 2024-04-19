Психиатр Шейфер назвал хорошее образование способом снижения риска психических расстройств

Главный внештатный специалист регионального минздрава по психиатрии, главврач Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шейфер рассказал, как россияне могут предотвратить развитие психический заболеваний, а также назвал, кто находится в группе риска в первую очередь, сообщает « Волга Ньюс ».

Эксперт рассказал, как снизить риск развития психических заболеваний у людей любой возрастной категории и гендерной принадлежности. Во-первых, важно получить квалифицированное образование. Во-вторых, человек должен воспитываться в здоровой среде, где доминирует уважение друг к другу. В-третьих, человеку важно быть социально активным. Однако в некоторых случаях предотвратить развитие заболевания невозможно. Речь идет о генетической предрасположенности.

«Родителей не выбирают. Но при этом если родители не имеют психических расстройств, то и у их детей риск возникновения нарушений достаточно невелик», — рассказал собеседник «Волга Ньюс».

Доктор рассказал, что универсальных симптомов, по выявлению которых можно назначить человеку посещение психиатра, нет. Для каждого заболевания они разные. Кроме того, значение имеет пол человека и его генетические предрасположенности.

Так, женщины чаще подвержены депрессиям, которые в свою очередь часто провоцируют развитие других заболеваний. Статистикой доказано, что только у женской части населения любое психическое расстройство взаимосвязано с аффективными нарушениями. Так устроено природой.

Подростки часто страдают психическими нарушениями из-за негативной среды, в которой растут. Преимущественно в зоне риска оказываются дети из неблагополучных семей. Психика несовершеннолетних слишком уязвима.

«Современный психиатр лечит и словом и, конечно, медикаментами. Препараты, которые мы используем, стандартны и разрешены к употреблению и в России, и во всем мире», — отметил специалист.

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