Психолог Хачанян рассказала о негативных последствиях тотальной экономии

Психолог Зарине Хачанян рассказала, что тотальная экономия негативно отражается на повседневной жизни человека и его психологическом состоянии, сообщает newstracker.ru .

Низкое финансовое положение провоцирует развитие депрессивных состояний. Человек постоянно думает, как бы ему хватило денег. Он вынужден быть в вечном напряжении, размышляя, хватит ли денег до заработной платы. Как следствие — постоянная напряженность и раздраженность.

«Деньги играют значимую роль в удовлетворении потребностей человека, как базовых, так и социальных», — рассказала собеседница NewsTracker.

Тотальная экономия также негативно влияет на социальный статус человека. Он боится лишних растрат, поэтому все чаще отказывается от встреч с друзьями. Мозг постоянно реагирует на все происходящее вокруг негативно. Это провоцирует выработку гормонов стресса.

«Человек становится замкнутым, не может позволить себе встретиться с друзьями, поскольку придётся тратить деньги»», — считает эксперт.

Эксперт призвала всегда хорошо обдумывать, стоит ли брать кредит. Иногда взятие денег в долг у финансовой организации приводит к еще большей задолженности и депрессивному состоянию. В магазин лучше всегда ходить со списком, чтобы не купить что-то лишнее. Если заработная плата не устраивает человека, не стоит бояться перемен. Лучше искать новую работу, при необходимости можно пройти курсы или получить необходимое образование. Важно, чтобы у каждого россиянина была своя «подушка безопасности».

Корреспондент NewsTracker зашел в магазин в Ставропольском крае и приобрел продукты питания, которые считаются базовыми. На основании их стоимости высчитывают МРОТ каждого региона. Базовый набор должен стоит примерно 11 тысяч. Журналист взял продукты и заплатил 14 тысяч. При этом не все продукты высшего качества, рассчитывать на мясо или колбасу совсем не стоит. Эксперты же заверили, что в регионе еще одна из лучших ситуаций.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что размер МРОТ нужно увеличить до 35 тысяч рублей к 2030 году.