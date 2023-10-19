Психолог Харлампиева назвала способы борьбы со вспышками агрессии

Эксперт клинической психологии Любовь Харлампиева рассказала, как контролировать свое состояние в случае проявления спонтанной агрессии, сообщает newsnn.ru .

Эксперт рекомендует подходить к проблеме комплексно. Во-первых, можно заняться любым видом спорта. Физические нагрузки помогают справиться со злостью. Во-вторых, рекомендовано освоить медиативные практики, а также дыхательные упражнения. Это всегда положительно отражается на снятии психоэмоционального напряжения.

Главный акцент необходимо сделать на психологическом состоянии. Человек должен научиться управлять своими эмоциями и вырабатывать правильные реакции. Большая ошибка, которую совершают люди, - это скрывают свои чувства и эмоции.

Для достижения целей необходимо выяснить причину неконтролируемой агрессии. Важно обратиться к специалисту, проговорить с ним все свои страхи, рассказать о детстве.

«По большому счету, все причины можно свести к наличию психотравм и комплексов. В большей степени, травм рождения и детства. И дальше, это все по спирали раскручивается, накапливается и происходит взрыв эмоций в виде внезапной агрессии», - рассказала NewsNN эксперт клинической психологии Любовь Харлампиева

Эксперт перечислила причины, которые могут вызывать приступ внезапной агрессии. Первая – неумение решать конфликты (нарушены личностные границы). Вторая – держание всех чувств внутри себя (происходит подавление эмоций). Третья – наследственность.

Любовь Харлампиева рекомендует заняться спортом, а фитнес-тренер Сердар Каррыев рассказал корреспонденту «Подмосковье сегодня», как правильно приступить к физическим занятиям новичкам.