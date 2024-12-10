Психолог Кондакова призвала мужчин не допускать три ошибки при выборе подарка любимой

Психолог из Ижевска Елена Кондакова перечислила три распространенные среди мужчины ошибки, которые не стоит допускать при выборе подарка на Новый год для своей любимой женщины, сообщил udm-info.ru.

Эксперт не рекомендует мужчинам дарить своей возлюбленной нужные подарки. Психолог привела пример. Супруга хочет похудеть, поэтому муж дарит ей на Новый год абонемент в зал. Елена Кондакова отметила, что отказываться от такого принципа стоит при выборе подарков всем членам семьи.

«Люди не осознают, что Новый год — не время для нравоучений. Фактически, они ведут себя агрессивно, пытаясь изменить друг друга, вместо того чтобы создать атмосферу праздника», — отметила Кондакова.

По мнению эксперта, вторая ошибка — делать акцент на значимости подарка и его стоимости. Новый год ассоциируется с волшебством, поэтому и презенты должны дарить приятные эмоции. Эксперт уточнила, что эмоции не обязательно должны быть связаны с кофеваркой или пополнением гардероба. Психолог Кондакова рекомендует дарить билеты, поход в спа-салон, посещение местных достопримечательностей или театра.

Эксперт назвала третью ошибку — дарить подарок, который стоит дороже, чем мужчина может себе позволить. Психолог пояснила, что женщина чувствует в этот момент. Она понимает, что мужчина ценит ее больше, чем собственное благополучие.

«Обычно женщины не благоволят таким мужчинам, поскольку не уважают их», — полагает психолог из Ижевска Елена Кондакова.

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