Набор стеклянных украшений за 450 тыс. рублей выставил продавец из Москвы на «Авито». Елочные игрушки были произведены еще в СССР и продаются в родной упаковке, объявление обнаружил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Одним лотом продавец из Москвы предлагает купить набор елочных украшений «Весенний» от Завидовской фабрики игрушек, состоящий из 6 шаров, и 16 стеклянных фигурок, среди которых не только Дед Мороз, но и Красная Шапочка, белка, совы и заяц с барабаном. Автор объявления утверждает, что «отрывает от сердца» игрушки, бережно хранившиеся в семье.

Фото: [ городская доска объявлений ]

«Oчень интeреcные и нeобычные eлoчныe игpушки, кoторыми наряжaли eлки еще наши прабaбушки. Koгдa бepешь в pуки, cразу вспoминаeшь детство, юнoсть, oжидание прaздника, волнующие мoмeнты eдинения ceмьи и ожидaния подарков. Тaкие игpушки pедки в наше время», — считает продавец.

За 22 елочные игрушки необходимо заплатить 450 тыс. рублей, что превышает 5 средних зарплат россиянина (по данным Росстата, 84 324 рубля). Объявление о продаже было размещено на сайте 13 ноября, за это время его просмотрели свыше 370 человек, но покупатель так и не нашелся.

Ранее стало известно, что к Новому году россиянам выплатят по 10 тысяч рублей.