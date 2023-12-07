Психолог Лукьянов категорически против запрета мобильных телефонов в школах

Детский психолог Алексей Лукьянов выступает категорически против того, чтобы детям не разрешали пользоваться мобильными телефонами в зданиях школ, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт не отрицает, что проблема с зависимостью от телефонов существует. Такие случаи редкие. Их необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. Массовый запрет гаджетов усугубит ситуацию.

Телефон - это еще и связь с родителями. Как только дети поймут, что не могут в любой момент обратиться к маме или папе, у них повысится чувство тревоги.

Если ребенок отвлекается от урока, чтобы переписываться или играть в телефоне, то не стоит в этом винить школьника. Значит, педагог не смог найти подход, не подготовился к проведению занятия. Часто телефоны необходимы детям непосредственно в момент урока.

«Есть успешные практики, когда учителя просят детей найти информацию в интернете и поделиться с классом: в такие моменты дети понимают, что телефон — это не запретный плод и пользоваться на уроке им можно. Если по делу, конечно», — рассказывает RostovGazeta Алексей Лукьянов.

В семьях, где практикуют запрещать пользоваться телефонами, встречаются случаи побегов из дома.

«Что помешает ребенку сбежать с уроков, чтобы дома позалипать в телефоне? Ничего. Только по пути с ним может что-нибудь случиться и обратиться за помощью без телефона он не сможет», — предупреждает психолог

Еще одна проблема. Ребенку может стать плохо, но он не обратится за помощью к учителям. Раньше школьник связался бы с родителями. Теперь будет терпеть, а это может закончиться трагично.

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