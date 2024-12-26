Психолог Лукьянов объяснил, почему у школьников появляется тяга к аромаингаляторам

Ростовский детский психолог Алексей Лукьянов обратился к родителям детей, которые пользуются аромаингаляторами, с просьбой проявлять к несовершеннолетним внимание, сообщила rostovgazeta.ru.

Психолог Лукьянов рекомендует родителям обращать внимание на поведение ребенка и его состояние здоровья. В случае несвойственных ранее для ребенка особенностей стоит обратиться к специалисту.

Эксперт рассказал, что ребята могут увлекаться аромаингаляторами по разным причинам. Например, школьник вдыхает ингалятор и получает прилив бодрости. Предположительно, эффект происходит из-за перегруженности ребенка, его усталости.

«В аромаингаляторах ни родители, ни учителя не видят ничего запретного. Однако привязанность ребенка к аромаингалятору может свидетельствовать либо о наличии зависимости, либо о проблемах с дыханием», — RostovGazeta рассказал ростовский детский психолог Алексей Лукьянов.

Психолог отметил, что чаще всего тяга детей к аромаингаляторам связан с подражанием взрослым. Приборы легко купить на маркетплейсах или других торговых точках. Нередко родители сами позволяют пользоваться аромаингаляторами. Учителя также не всегда делают замечания, ведь прибор не входит в перечень запрещенных. Детям просто хочется чувствовать себя взрослыми, резюмировал эксперт.

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