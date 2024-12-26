Госдума рассмотрит проект о полном запрете в РФ торговли вейпами и жидкостями для них

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, направленный на полный запрет в России торговли вейпами и жидкостями для них. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

Инициаторами проекта стали депутаты от фракции КПРФ. В том случае, если ГД одобрит этот закон, то в России будет запрещена как оптовая, так и розничная торговля никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их потребления.

Одновременно с этим Госдума одобрила другой законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Штрафы для физических лиц за нарушение закона составят от 200 до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 до 700 тыс. руб., а для юридических лиц предусмотрены штрафы от 1,5 до 2 млн руб. Ранее этот законопроект был внесен депутатами на рассмотрение во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Накануне Совет Федерации поддержал закон об уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя, табака и никотинсодержащей продукции детям. Нарушителям грозят штрафы от 50 до 80 тыс. руб. либо исправительные работы на срок до одного года.

Ранее психолог Михаил Хорс рассказал, к каким последствиям может привести запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним в России.