Психолог пояснил, почему Лазарева заявила о педофилии в русской классике

Психолог Сергей Костеренко пояснил, почему бывшая российская телеведущая Татьяна Лазарева* увидела в произведениях русской классики «Анна Каренина» Льва Толстого и «Первая любовь» Ивана Тургенева груминг, сообщило интернет-издание «Абзац».

Груминг детей — это установление взрослым человеком доверительных отношений с несовершеннолетним с целью дальнейшего совращения. Татьяна Лазарева анонсировала передачу с рассуждениями о груминге, который она заметила в произведениях русской литературы. Психолог Сергей Костеренко уверен, что покинувшая РФ телеведущая и актриса осознанно манипулирует аудиторией.

Эксперт отметил, что в настоящее время в культуре российского общества нет установки, что девушек необходимо выдавать замуж за мужчин постарше. Такая практика применялась ранее, причем согласие девушек не было приоритетным. Попытка Лазаревой современный термин применить к событиям прошлого — откровенная манипуляция, считает психолог.

«Это некая попытка обмана, когда используются любые удобные инструменты. Артистка специально опирается на русскую классику, потому что эта литература имеет вес в глазах людей», — отметил в беседе с «Абзацем» эксперт.

Психолог отметил, что актриса целенаправленно интерпретирует сюжеты произведений так, как ей выгодно на данный момент.

Ранее сообщалось, что телеведущую Лазареву приговорили к 6,5 года колонии заочно за пропаганду терроризма.

*лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом, внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.