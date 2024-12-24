Телеведущую Лазареву приговорили к 6,5 года колонии заочно за пропаганду терроризма

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к 6,5 года колонии, сообщил ТАСС.

Агентство отметило, что суд рассматривал дело о пропаганде терроризма, фигурантом которого выступила иноагент Татьяна Лазарева. Прокурор требовал признать телеведущую виновной.

«Признать Лазареву Татьяну Юрьевну виновной и заочно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев», — огласил решение судья.

ТАСС сообщил, что суд запретил телеведущей заниматься деятельностью, которая каким-то образом связана с администрированием интернет-ресурсов. Срок ограничений истечет через четыре года после принятия данного решения. Адвокат Лазаревой Леонид Соловьев заявил, что представители телеведущей подадут апелляцию на решение суда.

SHOT напомнил, что поводом для возбуждения уголовного дела стало интервью Лазаревой после атак БПЛА по Москве. Телеведущая призналась, что рада атакам по столице России. Канал располагает информацией, что Лазарева проживает в Италии. Однако там она столкнулась с рядом проблем и сложностями адаптации.

Ранее сообщалось, что Лазарева мечтает вернуться в Россию.

*лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом, внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.