Психолог пояснила, что дети наносят увечья животным из-за невозможности спасти себя от насилия

По мнению эксперта, обе причины связаны с семьей ребенка. Одна из них — ребенку своевременно не привили любовь к животным. Отношение к питомцам формируется примерно в 3-5 лет. Взрослым важно рассказывать, что обижать зверей недопустимо. Стоит также проговаривать, что такое жестокость, как она проявляется. Рекомендовано обратить внимание на личные границы, которые не стоит пересекать.

По мнению психолога, вторая причина связана с тем, что ребенок мог стать жертвой насилия. Не исключено, что насилие проявляют не именно к ребенку, а к другому члену семьи. Или же родители могут регулярно наказывать малыша с применением физической силы. Такой ребенок будет проявлять жестокость к зверям, уверена эксперт.

«Еще один важный момент — тренд на жестокость и агрессию в подростковой среде. Все это не только происходит, но снимается на видео, транслируется в социальных сетях. Мы с вами знаем громкие истории, когда подростки издевались над животными и показывали результат своей агрессии окружающим», — пояснила редакции TagilCity.ru Анна Хоботова.

Психолог-психотерапевт Хоботова рекомендует родителям никогда не игнорировать жестокость ребенка к животным. Важно поговорить об этом, объяснить суть проблемы. Родители должны быть примером, поэтому стоит погладить кота или собаку, покормить или поиграть с питомцами.

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