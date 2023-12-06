Психолог призывает родителей подростков устроить семейный просмотр сериала «Слово пацана»

Эксперт пояснила занятую позицию. Во-первых, все знают поговорку, что запретный плод сладок. Чем больше говорить о киноленте и запрещать ее смотреть молодому поколению, тем больше у них растет интерес и желание скорее уже посмотреть. Даже если платформы будут блокировать сериал, дети все равно найдут способы обойти запреты.

Во-вторых, важно не просто дать ребенку смотреть сериал. После всегда стоит обсудить увиденное.

«Не бывает плохих людей. Бывают ситуации, когда человеку плохо», — разъясняет RostovGazeta психолог Евгения Литвиченко.

В детстве родители читают детям сказки. Они объясняют, что Василиса Прекрасная - добрый персонаж. А вот злая Баба-Яга поступает так, как не стоит себя вести. То есть всегда есть борьба добра со злом. Сериал «Слово пацана» - не исключение. Есть контраст. Это и стоит обсудить с подростками.

Психолог призывает устроить семейный просмотр сериала, а после обсудить действия героев: причины и последствия.

«Откровение с ребенком-подростком всегда очень важно. В таких разговорах все тайное становится явным. Но, как правило, старшие школьники не идут на подобные беседы, они закрыты для общения. А тут появляется прекрасный повод — обсудить реалистичный сериал о поколении, в котором воспитывались родители детей, в том числе и в отражении современных реалий», — резюмирует психолог.

Эксперты, опрошенные корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», придерживаются противоположной точки зрения.