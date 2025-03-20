Психолог рассказала, почему Краснодар возглавил рейтинг городов по числу кофеен

Рейтинг составили аналитики сервиса «Яндекс Карты». Психолог Татьяна Ильина высказала мнение, что Краснодар — город кофе. По ее мнению, не все горожане обращают внимание на большое количество кофеен, которые уже стали частью Краснодара. Некоторые покупают стакан кофе, быстро выпивают и спешат дальше заниматься делами. Психолог считает, что жители Краснодара перестали предавать значение минуте, выделенной на кофе. Она стала чем-то привычным и незаметным. Приехав в другой город, можно столкнуться с отсутствием кофеен.

«Если у нас в Краснодаре его продают на каждом шагу, то во многих других регионах нужно прям целенаправленно поискать кофейный магазинчик или нужно идти в кафе. У нас же — почти на каждой остановке, по несколько кофеен в каждом квартале», — высказала мнение психолог Ильина.

Психолог напомнила, что употребление кофе по утрам благоприятно влияет на эмоциональное состояние человека. Эксперт призвала не злоупотреблять напитком. Желательно также не пить кофе по утрам натощак. В случае медицинских показаний напиток лучше заменить чаем или найти другую альтернативу.

По мнению эксперта, Краснодар стал «кофейным» городом в первую очередь благодаря туристам и приезжим, кто решил остаться жить на постоянной основе. Кроме того, в населенный пункт ежедневно приезжают жители близрасположенных городов.

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